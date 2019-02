CÔTÉ, Hermaine



À Montréal, le 20 février, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Hermaine Côté.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles: Suzette, Nicole (Claude), Louise (Benoît) et Monique Servant, ses petits-enfants: Benoit, Jason, Kelly, Claude, Danny, Éric, Alexandra et Sandrine et leurs conjoint(e)s, douze arrière-petits-enfants, ses quatre soeurs Jeanne, Carmen, Reina et Mancielle, trois belles-soeurs et deux beaux-frères, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 3 mars dès 13h; une cérémonie commémorative y sera célébrée à 15h.Au lieu de fleurs, un don aux soins palliatifs de l'hôpital Santa Cabrini serait apprécié.