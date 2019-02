D'AMBROSIO BOZZELLI

Carmela



À St-Léonard, le 19 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Carmela Bozzelli, veuve d'Adamo D'Ambrosio.Elle laisse dans le deuil ses enfants Antonio et Lucia (Leo Centorami), ses deux petites-filles Melina et Sabrina, ses soeurs, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères ainsi que parents et amis.Exposée au:4975 DES GRANDES PRAIRIESST-LÉONARDLes funérailles auront lieu le lundi 25 février 2019 à 11h en l'église du Mont-Carmel, au 7645, rue Du Mans, St-Léonard, suivies de l'inhumation au cimetière Le Repos St-François d'Assise.Heures de visites: le dimanche 24 février de 14h à 17h et de 19h à 22h et le jour des funérailles à compter de 9h.