BLAIS, Yvette



À Montréal, le 8 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Yvette Blais.Elle laisse dans le deuil son frère Émery (Dolorès), ses soeurs Georgette, Simonne, Laurence, Lise (Lucien), Suzanne (René) et Diane (Robert), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Les cendres seront déposées au cimetière de Lingwick, sa paroisse natale, à une date ultérieure.PROPRIÉTAIRE: ROBERT CENACwww.salonfunerairelfc.com