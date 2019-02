LEROUX, Thérèse



Le 18 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Thérèse Leroux.Elle laisse dans le deuil son fils Gaétan (Manon), ses petites-filles Véronique (Patrick) et Stéphanie (Sébastien), ses arrière-petits-fils Zackary et Édouard, son frère Émile et sa soeur Émilienne ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 mars dès 10h, en l'église Très-Saint-Sacrement (800 rue Provost, Lachine H8S 1M7). Les funérailles suivront en l'église à 11h.