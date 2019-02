LIMOGES (Desjardins)

Huguette



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 12 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Huguette Desjardins, épouse de M. Fernand Limoges.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Jo-ann (Denis), Normand (Sylvie), Elyse (Michel) et Suzanne (Daniel), ses frères Jean-Pierre (Annette) et Claude (Rita), sa soeur Gisèle (feu Gérard), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces.Selon ses volontés, elle fut incinérée. La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars à l'église de Ste-Anne-des-Plaines de 10h à 11h, suivi des funérailles.Plutôt que d'envoyer des fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer.