Héon, André J.



André est décédé de façon inattendue mais paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 87 ans.Fils de Charles-Edouard et Thérèse (Grégoire) Héon, frère de Françoise (Leblanc) et de Charles, il était le dernier survivant de cette famille.Ses enfants Danièle, Élise et François lui survivent ainsi que leur mère Lucile Beaubien et de nombreux cousins, neveux, nièces, amis et collègues.André était le président fondateur d'Eonizer Inc., une compagnie d'antirouille de qualité qui eut plusieurs succursales à Montréal ainsi qu'une franchise en Guadeloupe. Passionné de récupération, fervent lecteur de journaux et amateur de culture, sa passion à décortiquer les problèmes, sa créativité, et son inlassable persistance ont souvent été poussées à l'extrême. Il n'avait pas pris sa retraite et résidait aux Pavillons LaSalle à la suite d'une fracture au fémur.La famille remercie Céline Lacouture et Laura Taylor du CLSC Metro, Dr Wassim Kassouff du CHUM, le personnel de l'Institut de Gériatrie de Montréal, de l'hôpital de Réadaptation Richardson, des Pavillons LaSalle ainsi que ses collègues de travail.Les enfants recevront parents et amis à l'église Notre-Dame-de-Grâce (5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal), le samedi 2 mars dès 13h. Les funérailles auront lieu à 14h, suivies d'un goûter à la salle paroissiale.Pour les dons à sa mémoire, la famille suggère les organismes suivants:www.phobies-zero.qc.ca, admin@phobies-zero.qc.ca, 450-922-5964www.figm.ca, fondation.fiugm@ssss.gouv.qc.ca, 514-340-3546ffb.ca, info@ffb.ca, 1-800-461-3331ou 416-360-4200