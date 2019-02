PLESSIS DIT BÉLAIR, Louise



À Montréal, le 15 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Louise Plessis dit Bélair, épouse de feu Marcel Paiement.Elle laisse dans le deuil son petit-fils Mario Parent et sa belle-fille Louise Montbriand, ses deux soeurs Madeleine et Lucille, ses neveux, nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 2 mars de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h30.