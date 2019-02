SMITH (née Gélinas), Jeanne



À Saint-Jérôme, le 20 février 2019, est décédée Mme Jeanne Gélinas, épouse de feu André Smith.Elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Andrée (Roger) et Josée (Robert), ses petits-enfants Julie, David, Valérie et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 février dès 13h en l'église Sainte-Paule, 920 Labelle, Saint-Jérôme. Les funérailles suivront à 14h.La direction des funérailles a été confiée à la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil.