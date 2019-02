JACQUES, Armande

(née Drouin)



Au CHSLD Saint-Laurent, le 14 février 2019, à trois jours de ses 92 ans, est décédée Madame Armande Jacques, née Drouin.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Josée Archambault) et Raymond (Paulette Lessard), ses petits-enfants Claudine, Charles, Véronic, Jacinthe (Cédric Frenette-Dussault) et Jean-Lou, ses arrière-petits-enfants Evan, Sophie, Simon, Grégoire et Émile, sa soeur Colombe (Raymond Grégoire) et de nombreux autres parents et amis.Elle fut prédécédée par son père Arsène Drouin, sa mère Yvonne Tardif, sa soeur Carmelle (feu Réal Tellier), son époux et père de ses enfants Loyola Jacques, son compagnon de vie durant plusieurs années Armour Beaulieu et son époux en secondes noces Omer Lalonde.Ses fils Michel et Raymond désirent souligner la gentillesse et le dévouement du personnel de l'unité 3E du CHSLD Saint-Laurent: mille fois merci d'avoir si bien égayé la vie de notre mère.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à la Fondation Gracia au bénéfice du CHSLD Saint-Laurent sera apprécié.La famille recevra parents et amis pour la célébration de la vie de cette femme exceptionnelle le samedi 2 mars 2019 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Cote-de-Liesse, Ville Saint-Laurent. Un hommage lui sera rendu en salon à 16h.