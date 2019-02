MAINVILLE, Byrel née Chrétien



À Huntingdon, le jeudi 14 février 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Byrel Mainville, née Chrétien, épouse de feu Laurent Mainville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Donald (Monique Lemieux), Mario (Johan Gobeil), Laurier (Manon Lecuyer) et Marie-Josée, ses petits-enfants Chloé, Mylène, Camille, Vincent, Mathieu, Clémence et Alexis, ses soeurs Denise (feu Normand Doyon) et Linda (Yves Caza), ses beaux-frères Jean-Louis (Lucille Dumouchel) et Bruno (Jeanne-D'Arc Dulude), ses belles-soeurs Denise (Réal Desgroseilliers) et Céline (André Benjamin) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 1er mars de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 mars de 9h30 à 10h30 au:RODRIGUE MONTPETIT & FILS INC.170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONLes funérailles auront lieu le samedi 2 mars à 11h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon.Inhumation au Cimetière de Sainte-Barbe à une date ultérieure.