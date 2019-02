Belzile, Louis

À Montréal, le 12 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis Belzile, époux de madame Pierrette Trudel.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Céline (Claude Dorion) et Pierre (Agnès Côté), ses petits-enfants Philippe et Alexandre Dorion, Guillaume, Charles et Laurence Belzile, ses soeurs Lizette (feu Edward Gammon), Marie (feu Guy Bélanger), Rachel (feu Émile Beaulieu) et Ursule, son frère Jacques (Lorraine Marcoux), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Il a rejoint son frère Yves (feu Lorette Bruneau) et ses soeurs Françoise (feu Roger Rousseau) et Janine (feu Jean Thériault).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 2 mars 2019, de 14 heures à 17 heures au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour dès 16 heures au même endroit.Né à Rimouski, Louis Belzile a consacré sa vie au monde des arts visuels. En 1955, avec Rodolphe de Repentigny (Jauran), Jean-Paul Jérôme et Fernand Toupin, il rédige et signe le Manifeste des Plasticiens, revendiquant une démarche picturale qui s'attache aux faits plastiques. Ces artistes ouvrent ainsi la porte à un vaste mouvement plasticien au Québec. Louis Belzile y contribua largement. Puis, s'émancipant du cadre des Plasticiens, il poursuivra ses expérimentations picturales de la lumière, de la couleur et de la forme. Très impliqué dans la communauté artistique québécoise, Louis Belzile demeure une référence en histoire de l'art au Québec. Ses oeuvres sont présentes dans plusieurs musées au Québec et au Canada ainsi que chez des collectionneurs privés.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Yvon-Brunet pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don au Musée du Bas-St-Laurent ou au Musée d'art contemporain de Montréal serait apprécié en la mémoire de Louis Belzile.