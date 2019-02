GAMACHE, Nicole



À Saint-Jérôme, le mercredi 20 février 2019 est décédée, à l'âge de 71 ans, Nicole Gamache, épouse de Jacques Plante.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Danny (Claude Schetagne) et Mélanie (Mario Théberge), ses petites-filles adorées Marie-Soleil, Emmylou, Any-Pier, Ann-Gabrielle, Lovyka, Charlotte et Juliette, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOST, J0R 1T0le samedi 2 mars 2019 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.