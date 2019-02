VARIN, Claire (née Gardner)



À Montréal, le 14 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Claire Varin née Gardner.Elle laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Jacques Fafard), Jean-Pierre (Francine Dubois) et Luc, ses petits-enfants Véronique, Maude, Mei, Jules, Charlotte et Rémi, ses arrière-petits-enfants Erika, Thomas, Raphael et Benjamin ainsi que sa soeur Marie et son frère Gabriel.La famille accueillera parents et amis à la:le jeudi 28 février 2019 de 13h à 15h.