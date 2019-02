CHAYER, Micheline



À St-Jean-sur-le-Richelieu, le 21 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Micheline Chayer, conjointe de Gilles Perreault et mère de feu Alexandre Leduc. Elle va rejoindre ses parents Marie-Paule Laporte et André Chayer, ses frères Julien, Yvon et Jean.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Céline, Louise, Angèle, Sylvain et Martin, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents at amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-Sylvain 750, boul. St-Sylvain, Laval samedi le 16 mars 2019 dès 9h suivi des funérailles à 11h.