BAINBRIDGE, Violet Nicol



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Violet Nicol Bainbridge.Elle est paisiblement décédée au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 18 février 2019 à l 'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil son époux des onze dernières années Reginald John Bainbridge et sa famille Sylvia Tarry Howden (Michael Howden), Joanne Bainbridge Nowers (Tom Nowers), Geoffrey Bainbridge (Sylvie Guertin) et leurs enfants et petits-enfants. Elle manquera aussi à sa dévouée amie Ann Lee, tous ses amis, les membres de la Légion royale canadienne de Montréal-Est ainsi qu'aux membres de la "Eastern Star Chapter 9".La famille recevra les condoléances au15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1514-498-7682 www.cimetieremontroyal.comle vendredi 1er mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 2 mars 2019 de 9h à 11h, suivi d'une célébration de la vie de Vi à 11h en la chapelle du complexe.