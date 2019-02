BRODEUR, Régnier



À Montréal, le 18 février 2019, est décédé M. Régnier Brodeur, à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de Mme Cécile Beauregard Brodeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Marc-André), ses petits-enfants Sophie et Arnaud, ses frères Denis (Lise) et Guy ainsi que des proches parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h à la:La famille recevra également les condoléances à8615 rue Ste-ClaireMontréal, QC H1L 1Y1le samedi 2 mars 2019 de 10h à 11h. Les funérailles suivront dès 11h, à l'église.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Nouveau centre de recherche de l'HMR).https://www.fondationhmr.ca/fr/