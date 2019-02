Brooke M. Henderson revient dans la course

La Canadienne Brooke M. Henderson a grimpé au septième rang au tournoi de la LPGA de la Thaïlande, samedi, à Chonburi, en rapportant une carte de 66 à l’issue de la troisième ronde.

La golfeuse de 21 ans a retranché six coups à la normale de 72 en réussissant un aigle et quatre oiselets. Cette performance lui a permis de se rapprocher à quatre coups de la première place, occupée par l’Australienne Minjee Lee et la Sud-Coréenne Amy Yang.

Après avoir conclu la troisième ronde avec un pointage de 66, Yang présente un cumulatif de 201 (- 15). De son côté, Lee a conclu sa journée cinq coups sous la normale.

Yang et Lee possèdent deux coups d’avance sur la Sud-Coréenne Jenny Shin, qui était première au terme des deux premières rondes. Les Américaines Nelly Korda et Austin Ernst, ainsi que la Sud-Coréanne Eun-Hee Ji sont tout juste derrière, à -12.

Doté d’une bourse totale de 1,6 million $, le tournoi prendra fin dimanche.