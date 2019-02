MARTIN, Robert



À Beauharnois, le 18 février 2019 à l'âge de 65 ans, est décédé M. Robert Martin, époux de Mme Laraine Cannon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Claudette (Sylvain), ses frères Yvan (Ghislaine) et Réjean, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 18 mars 2019 de 10h à 11h au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une courte cérémonie d'adieu suivra à 11h en la chapelle du salon.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay pour les bons soins prodigués.