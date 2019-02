BOUCHER (GAGNIER)

Marguerite



Marguerite, ou plutôt Margot comme tout le monde l'appelait, la joie de vivre incarnée, est décédée paisiblement le lundi 18 février à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Hélène, son fils Frédéric, sa belle-fille Jing Shi et ses petits-enfants André et Claire. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, notamment sa belle-soeur Gilberte Lemieux (soeur de feu André, mari de Margot) et sa famille, ses neveux et nièces et de nombreux amis, dont elle était très proche.Les funérailles auront lieu le samedi 16 mars 2019 à 15h à l'église Saint-Viateur. La famille attendra parents et amis dès 14h à l'église pour recevoir les condoléances.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Palli-Ami ou au Musée du Château Ramezay, où elle a été bénévole de nombreuses années, seraient appréciés.La famille tient également à remercier le personnel des unités de soins palliatifs des hôpitaux de Verdun et Notre-Dame pour leur gentillesse et leurs excellents soins.