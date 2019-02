Cette dînette de Montréal sert un sandwich déjeuner qui n’a rien à envier aux chaînes de «fast food»

La Dinette Triple Crown fait encore plus fureur depuis l’annonce du retour des brunchs pour la saison hivernale.

Les Montréalais se ruent depuis le début de l’année au restaurant de la Petite-Italie afin de goûter aux assiettes déjeuner inspirées de la cuisine du sud des États-Unis.

Bien que l’incroyable plat de gaufres au cheddar et ciboulette avec poulet frit semble être très populaire si l’on se fie aux photos partagées sur les réseaux sociaux, le sandwich déjeuner semble aussi avoir la cote.

C’est que sa ressemblance avec les sandwichs déjeuner que l’on retrouve dans les «fast food» comme McDonald’s ou Tim Hortons est frappante! Il semblerait toutefois que la version de la Dinette Triple Crown est incomparable!

Le sandwich est composé d’une galette de saucisse et d’un œuf, le tout enveloppé des fameux biscuits au beurre du chef Colin Perry.

Le restaurant de la Petite-Italie sert le brunch le samedi et dimanche entre 11 h à 15 h. Vous risquez de ne pas être les seuls à vouloir goûter à cet incroyable sandwich déjeuner alors on vous suggère de ne pas y aller trop tard!

Dinette Triple Crown

6704 rue Clark

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!