LABERGE, Raymond



À Châteauguay, le 20 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Raymond Laberge, époux de Mme Pauline Laberge (née Boucher).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Richard, Jolain (Jacinthe Cécyre), ses petits-enfants Simon (Karine Martel), Marilou et Jonathan (Sandra Lefebvre), son arrière-petit-fils Lio, ses soeurs Rita Laberge (Jacques Desparois) et Huguette Laberge (Pierre Poissant), ses beaux-frères et belles-soeurs Gisèle (feu Noël Rousseau), Jeanne (feu Gratien Raymond), Gérard (Odile Roy), Rita (feu Julien Duval), Madeleine (Jean-Louis Benoit), Laurette (Gilles Laberge), Raymond (Suzanne Lauzière), Pierrette, Thérèse (feu Pierre Lampron), Hélène et Lise (Christian Hennair), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 mars de 10h à 14h au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com