Vous avancez le panier près de la caisse, vous déposez vos achats sur le tapis roulant, on scanne chacun de vos items et, pendant que vous sortez votre chick-a-chick, on vous dit : « Ce sera 161,87 $. » Généralement, vous payez et sacrez le camp en vous disant : « Maudit que ça coûte cher... »

Mais supposons qu’un de ces quatre, il vous vient une idée. Juste avant de payer, vous dites au caissier : « On va recompter. »

Vous repassez alors tous les achats un à un et, oups, on arrive à un total de 109,89 $. Une différence de 51,98 $ en votre faveur. Manigance ou véritable erreur, peu importe, il y aura malaise. Et le malaise grossira pas mal plus vite si le marchand vous dit : « Écoutez, on a perçu 51,98 $ en trop, je vais donc vous rembourser 25,99 $. Je vous redonnerai l’autre 25,99 $ la prochaine fois que vous viendrez. »

DE QUEL DROIT ?

Mais non. Tu viens de me prendre 51,98 $ en trop, redonne-le-moi pis ça finit là. Tout à coup je déménage en Ontario ? Et si, entre-temps, je décidais de ne fonctionner qu’au gaz ? Et si j’en avais besoin tout de suite de cet argent ?

Vous êtes qui vous, l’Hydro ? Même pas capable de calculer vos factures correctement et vous désirez en plus gérer mon propre argent ? Et par-dessus le marché, vous allez bien calmement encaisser les intérêts de mon argent que vous retenez sans aucun accord, sans aucune permission, sans aucune convention ?

Les Québécois ont payé 1,7 milliard $ en trop pour leur électricité depuis 2005 et on ne revoit jamais cet argent. Y aurait-il des paradis fiscaux dans les pylônes ?

SAMEDISTRAIT

Faites-vous-en pas pour les chauves-souris dans les CHSLD. Aussitôt qu’elles vont goûter aux patates, elles vont déguerpir.

« Si la vue d’un bureau encombré évoque un esprit encombré, alors que penser de celui d’un bureau vide. » (Einstein)

À tous ceux qui ont le rhume, prompt rétablissemouche.

Certains trottoirs sont encore très glissants. Textez prudemment.

« Chu peut-être alcoolo, mais, au moins, j’ai de la cuite dans les idées. »

À MARDI

Énergie propre ? Ça dépend qui la vend.