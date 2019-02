Des proches aidants d'ainés en quête de répit

QUÉBEC – La ministre Marguerite Blais a réitéré son engagement à en faire plus pour les proches aidants, samedi, lors de son passage à la deuxième édition du Salon des proches aidants d’aînés, à Québec.

«Je vous promets que le gouvernement va vous accompagner le plus possible», a promis la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants devant près de 200 proches aidants de la région de la Capitale-Nationale qui étaient rassemblés à l’occasion du Salon.

Celle qui a été elle-même proche aidante quand son défunt conjoint luttait contre un cancer était en terrain connu.

«Je veux qu'on s'applaudisse les proches aidants et les proches aidantes. Je veux qu'on se dise bravo», a lancé Mme Blais.

«Elle a parlé de quelque chose qu'elle connaît. Ça nous touche plus, je pense», a mentionné Mario Demers, un participant.

Être proche aidant d'un aîné est une réalité qui s'est installée petit à petit chez 24 % de la population adulte de la province. Dans bien des cas, les ressources et le soutient sont insuffisants, ce qui donne bien peu de répit.

«Je n’ai comme plus de vie. Je ne peux pas me permettre un petit voyage», a expliqué Geneviève Blais, une proche aidante présente au Salon, à Québec.

Services et soins à domiciles

Les besoins sont donc nombreux: statut de reconnaissance, dossier médical, crédit d'impôt. Mais pour Geneviève Blais, qui prend soin de son conjoint depuis maintenant 19 ans, la solution passe d'abord et avant tout par les soins à domiciles.

«Oui, OK, vous me payez quelqu'un à la maison pendant cinq jours, 24 heures sur 24 et moi je me libère. Ça, c’est une solution», soutient-elle.

Cette opinion partagée par de nombreux intervenants et proches aidants, a constaté TVA Nouvelles durant l’événement.

«S’il avait fallu que je me résigne à mettre mon père en résidence, ça aurait été très difficile. Je ne suis pas certaine que j'aurais eu de l'aide pour le faire et ça arrache le cœur», estime Danielle Pearson, ancienne proche aidante et actuelle coordonnatrice du Centre d’action bénévole de Beauport.

«Mon mari est en résidence privée», s’est pour sa part désolée Suzanne Veilleux. C'est difficile quand même. Je ne l'ai pas encore tout à fait accepté.»

Le manque de ressources est un défi que le gouvernement devra relever pour répondre à ce besoin immédiat et favoriser le répit de ces anges gardiens.

«Ce n'est pas nécessairement de 8 h à 4 h qu'il y a besoin de répit. Ça peut être aussi de soir et de fin de semaine et c'est difficile à développer», a expliqué Linda Couture, de l’organisme L’APPUI pour les proches aidants d’aînés du secteur de la Capitale-Nationale.

«Trouver du personnel, ça demande aussi des encouragements, des tapes dans le dos. On ne peut pas toujours dire: «vous allez faire du temps supplémentaire»», a mentionné la ministre Blais, qui souhaite terminer la rédaction de sa politique nationale d'ici le mois de décembre.

Présentement, au Québec, le coût annuel moyen pour prendre soin d'une personne malade ou en perte d'autonomie dans une institution, par exemple en CHSLD, coûte environ 70 000 $. Toutefois si cette personne reçoit des services à domiciles, le coût est estimé à 10 000 $.