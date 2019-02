«Doubles vies»: amours et algorithmes

Olivier Assayas réalise et signe un long métrage avec Guillaume Canet et Juliette Binoche qui se veut une comédie, mais qui n’est que lourd.

Le cinéaste et auteur de «Carlos», «Sils Maria» et «Personal Shopper» a eu, avec «Doubles vies», un moment de faiblesse créatrice. En voulant caricaturer le tout-numérique, il sombre dans le discours creux. En voulant insuffler une touche humaine en traitant d’infidélité, il ne parvient pas à s’élever au-dessus des coucheries tristes.

Alain Danielson (Guillaume Canet), marié à l’actrice Selena (Juliette Binoche), est éditeur. Il refuse le manuscrit de son ami écrivain Léonard Spiegel (Vincent Macaigne). Rapidement, la question se pose à savoir pourquoi il n’a pas souhaité publier le roman. C'est que Léonard a une aventure – longue de plusieurs années – avec Selena. Par ailleurs, Alain couche avec Laure (Christa Théret), responsable du numérique pour la maison d’édition de celui-ci.

Les infidélités ne semblent être qu’un prétexte pour remplir les interstices entre les longues tirades des personnages. Et tout y passe. Que ce soit l’émergence des livres électroniques, la vieillesse, les changements des habitudes de consommation et la littérature comme produit à vendre à tout prix, Alain, Selena, Léonard et Valérie (Nora Hamzawi) – sa conjointe –, pérorent sans discontinuer pendant 107 minutes.

Mais en quoi est-ce drôle se demande-t-on rapidement? En quoi «Doubles vies» est-il drôle? Les personnages et leurs dialogues affligeants seraient-ils une espèce de second degré qu’il est impossible de comprendre si l’on n’est pas Français? Ces questions n’obtiendront jamais de réponse satisfaisante.

On suit les rebondissements – Léonard trahira Selena, la société d’Alain sera vendue, Valérie aura une heureuse nouvelle à annoncer – d’un air détaché, attendant un punch qui ne viendra malheureusement pas. Pour se consoler, on se replonge dans l’excellent «Sils Maria», également d’Olivier Assayas avec Juliette Binoche.

Note: 2 sur 5