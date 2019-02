BOSSÉ, Léopold



À Montréal, le mercredi 20 février 2019 est décédé, à l'âge de 81 ans, Léopold Bossé, époux de Lucie Felli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Nathalie) et Elisabeth, ses petits-enfants Vincent et Alexandre, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 28 février 2019 de 19h à 22h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le vendredi 1er mars 2019, à 10h en l'église St-Rémi, 10 251 ave des Laurentides, Montréal-Nord et de là au cimetière St-Vincent-de-Paul.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur seraient appréciés.