JEANDEL, Jacques



À Varennes, le 12 février 2019, Jacques est allé rejoindre la femme de sa vie, Réjane ainsi que son fils Christian.Il laisse dans le deuil son fils Danny (Sylvie), son petit-fils adoré Anthony, ses soeurs Reine, Pierrette et Thérèse, ses belles-soeurs Judith et Lise, ses nombreux neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 mars de 12 h à 15 h 30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBoucherville (Québec) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Un hommage aura lieu le même jour à 15 h 30, au salon duVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques.