LEROUX, Hermine



26 août 1928 - 14 février 2019À Laval, le 14 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Hermine Leroux, épouse de feu M. Jean-Guy Perron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Agnès (Ronald), Régis, François (Line), Béatrice (Jean-Yves) et Blaise (Ève), ses petits-enfants Odile, Émilien, Édouard, Mary-Ann, Delphine, Félicia, Eugénie, Guillaume et Antoine, ses arrière-petites-filles Alice et Agathe, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er mars 2019 de 16h à 21h ainsi que le samedi 2 mars 2019 dès 10h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi 2 mars 2019 à 12h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour son soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.