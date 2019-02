CAMPO IALENTI, Michelina



À Verdun, le 19 février 2019, à l'âge de, est décédée Madame Michelina Ialenti, épouse de feu Monsieur Charlie Campo.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Olive Lemay, Marie-Antonia (François), Silvio (Pauline) et Olga, ses petits-enfants, Linda (Jacques) Dino (Francine), Carlo (Renaud) et Richard, ses arrière-petits-enfants Karine (Yann), Adriano et Elissa, ses arrière-arrière-petits-enfants Olivia, Félix, Elena et Matteo, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 février 2019 de 10h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le mardi 26 février 2019 à 10h à l'église St-Jean Bosco, 2510, rue Springland.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Réal Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à l'Assocation pulmonaire du Québec serait apprécié en la mémoire de Michelina Campo Ialenti.