LEGAULT, Vivianne



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Vivianne Legault, décédée le 17 février à Montréal, à l'âge de 76 ans.Vivianne était une fière employée de Radio-Canada, toujours prête à aider les gens et n'acceptait jamais l'aide des autres.Elle laisse dans le deuil sa mère et meilleure amie Jeannine Bouchard, ses frères Jacques (Lynn) et Bernard (Katherine), sa soeur Andrée (Wayne), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Un événement privé, en célébration de sa vie, aura lieu au printemps 2019.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer peut être fait.