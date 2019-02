LEMOINE, Maurice



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Maurice Lemoine, à l'âge de 76 ans. Il est décédé chez lui, à Montréal.Il rejoint ses parents Thérèse et Lorenzo et ses frères Robert, Guy et Marcel. Il laisse derrière lui sa fille Valérie, son fils Martin, ses petits-enfants adorés, Noémie, Xavier et Sophie, son frère Yvon (France) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien, Montréal,le vendredi 1er mars 2019 de 18h à 21h, ainsi que samedi, le 2 mars 2019 de 9h à 11h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 11h en la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à exprimer leur extrême gratitude à Jocelyne, Gaston et France de la " Résidence Doux Séjour " pour leur dévouement sans failles, jour après jour auprès de Maurice.La famille sera aussi reconnaissante de dons commémoratifs à la Fondation de L'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.