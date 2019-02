CHAREST, Jean



De Saint-Eustache, le 10 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean Charest, conjoint de Mme Suzanne Bourduas.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants André, Claudia, Benoit et Luc et leurs conjoints(es), ses quatre petits-enfants, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 2 mars 2019 en l'église de Saint-Eustache dès 10h, suivi des funérailles à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.147 BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE (450) 473-5934