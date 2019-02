RUEST, Richard



À Montréal, le lundi 11 février 2019, est décédé à l'âge de 70 ans, Dr Richard Ruest, fils de feu Charles E. Ruest et de Madeleine Bolduc.Urgentologue pendant de nombreuses années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il a par la suite pratiqué la médecine générale à la Clinique Domus Medica à Montréal. Il était retraité depuis peu.Il laisse dans le deuil sa mère Madeleine Bolduc, ses soeurs: Francine (Germain Jutras), Ginette (Daniel Lemaire), Andrée (André Benoit), de même que son frère Jean-François. Le regretteront également ses neveux et nièces, ses tantes, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis au complexe2625 BOULEVARD LEMIREDRUMMONDVILLETél: 819-472-3730Ligne info-décès: 819-477-5924www.jndonais.cale vendredi 1er mars 2019 de 18h30 à 21h et le samedi 2 mars 2019 de 9h30 à 12h45. Une liturgie de la Parole aura lieu, ce même samedi à 13h, en la chapelle commémorative du Complexe Lemire. La crémation a été confiée au crématorium J.N. Donais.Pour honorer sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer pour la recherche seraient des plus appréciés.