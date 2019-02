Importants et utiles conseils de sécurité à la plage

Saviez-vous que chaque année en Floride, une dizaine de personnes meurent frappées par la foudre, et que plusieurs de ces victimes profitaient tout simplement de la plage ? Que les raies peuvent inoculer un poison extrêmement douloureux, mais qu’heureusement il y a un moyen de les éviter ? Que le principal danger à la plage est de subir un coup de chaleur ?

Pour éviter de gâcher vos vacances, lisez bien les conseils de sécurité du Québécois Bernard Daudrumez, un sauveteur qui pratique le métier dans le comté de Sarasota depuis près de 28 ans.

Photo courtoisie, Marie Poupart

Est-il vrai qu’il faut se méfier des raies en Floride ?

Tout à fait, car elles peuvent très bien nous piquer si par malheur on marche dessus. Alors, pour les faire fuir, il faut marcher en se traînant les pieds dans le sable comme si on patinait, ou alors en piétinant le sable par petits pas. En anglais, on appelle ce mouvement le stingray shuffle. Dans ma carrière, j’ai certainement traité des centaines de personnes piquées par des raies. À la base de leur queue, il y a un aiguillon, et si on marche sur l’une des ailes – les raies nagent comme des oiseaux qui volent –, elles ont le réflexe de se tourner pour se défendre en piquant. En général, c’est donc le pied ou les orteils qui sont touchés par le dard, qui injecte un poison extrêmement douloureux.

Parlez-nous de cette douleur extrême...

J’ai vu des hommes robustes et matures pleurer de douleur après une piqûre. Ils avaient l’impression qu’on leur plantait un clou brûlant dans le pied, en plus de ressentir une décharge électrique. Et s’il y a beaucoup de poison injecté, la douleur peut durer de quatre à six heures. C’est d’ailleurs une raie de la sorte qui a tué l’Australien Steve Irwin (animateur de télévision et amoureux de la faune). Mais elle était immense et son dard lui a transpercé le cœur, alors qu’il nageait au-dessus. Pour conclure, il est donc très important d’adopter la bonne façon de marcher dans l’eau, car les raies sont souvent invisibles, enfouies sous le sable.

Quels sont les soins à apporter en cas de piqûre ?

Il faut aller voir le sauveteur au plus vite, car la douleur devient intense très vite. Le seul traitement valable est de mettre le pied dans l’eau chaude. Ça a l’effet de neutraliser la toxine temporairement, tant que le pied est dans l’eau. Il faut continuer à ajouter de l’eau chaude quand elle devient tiède, car la douleur revient à ce moment-là. Après, il faut traiter avec un onguent antibiotique, et surveiller la blessure en cas d’infection.

Quelle est la signification des différentes couleurs des drapeaux ?

Le drapeau vert signifie que les conditions sont idéales pour la baignade. Le jaune indique qu’il y a de la vague et des courants, mais que si on sait nager, on peut se baigner. Par contre, les enfants et les personnes âgées devraient être plus vigilants. Quand le drapeau rouge apparaît, c’est que les vagues sont fortes, et le courant aussi. Seuls les bons nageurs devraient s’aventurer dans l’eau. Enfin, s’il y a deux drapeaux rouges, dont un avec le pictogramme d’un nageur avec une barre d’interdiction dessus, c’est que la baignade est totalement interdite, car elle n’est pas sécuritaire. Seuls les surfeurs sont tolérés. Enfin, le drapeau mauve indique qu’il y a présence de vie marine, comme des méduses ou des raies. La baignade n’est pas interdite, mais c’est à vos risques et périls !

Quel est le plus grand danger à la plage ?

La chaleur ! Il faut boire beaucoup d’eau tout au long de la journée. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il fait chaud en Floride. Ceux qui ne boivent pas se déshydratent très vite, et c’est encore plus vrai pour ceux qui pratiquent des sports à la plage. Certains finissent même par perdre connaissance ! Alors si on se sent faible, il faut tout de suite se mettre à l’ombre ou aller se rafraîchir à l’air conditionné dans sa voiture ou dans un local à proximité. Et boire...

Il y en a d’autres ?

Les orages ! La côte ouest de la Floride est l’endroit où il y a le plus d’orages dans le monde entier ! Dès que l’on entend le tonnerre, l’endroit le plus sécuritaire est sa voiture, il vaut mieux s’y réfugier. L’année dernière, une personne est décédée sur la plage de Siesta Beach, frappée par la foudre. Et chaque année, une dizaine de personnes perdent ainsi la vie. Je connais un sauveteur dont l’ouïe a été affectée quand le tonnerre a frappé près de sa tour d’observation. Enfin, il y a cet autre sauveteur qui a eu la frousse de sa vie quand sa tour a carrément explosé, frappée par un éclair. Il a tout juste eu le temps de sortir, et un camion est venu le chercher, heureusement, sain et sauf !

