Le guitariste Peter Frampton révèle être atteint d’une maladie rare

Le musicien anglo-américain Peter Frampton, 68 ans, a révélé samedi être atteint d’une maladie dégénérative rare touchant les muscles qui pourrait l’empêcher de jouer de la guitare, sa prochaine tournée étant donc annoncée comme la dernière.

L’artiste, dont l’album «Frampton Comes Alive !» en 1976 reste l’un des enregistrements live les plus vendus au monde, a déclaré à CBS News qu’il faisait autant de musique que possible depuis que cette maladie incurable (myosite) a été diagnostiquée.

«Entre octobre et il y a deux jours, nous avons fait 33 nouveaux morceaux», a déclaré Peter Frampton, récompensé d’un Grammy à la fin des années 2000. «Je veux enregistrer autant que je peux, pour des raisons évidentes.»

Il a dit avoir appris la nouvelle après être tombé sur scène, il y a plus de trois ans, et sentir que ses muscles perdaient en force plus vite depuis l’automne dernier.

Pour chaque entrée vendue de sa tournée d’adieu, un dollar sera reversé à l’institut médical où il est soigné, a-t-il dit au magazine Rolling Stone.