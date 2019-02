Le spleen chromatique de Marie-Ève Roy

Quatre années (déjà !) après son album Bleu Nelson et un premier acte à titre d’artiste solo, Marie-Ève Roy (auparavant connue comme membre de Vulgaires Machins) récidive finalement avec un LP plus chamarré (et ceci était le seul gag lié aux couleurs, promis).

Marie-Ève Roy Photo courtoisie ★★★½ Multicolore

POP « PUNCHÉE »

En 2015, Roy s’alliait à Julien Mineau (Fontarabie, Malajube) pour livrer un album pop qui – bien que souvent dynamique – baignait dans le vaporeux et la rêverie. Épaulée cette fois-ci par Likemind, Gus Van Go et Werner F, l’auteure-compositrice-interprète se met davantage à l’avant-plan, autant au niveau des musiques (plus pop « punchée », elle cite Véronique Sanson comme inspiration et ça s’entend) que du chant.

Autre rapprochement possible : ficeler la plus récente offrande de Marie-Ève Roy à celle de Guillaume Beauregard, son partenaire de scène de Vulgaires Machins, notamment.

Outre l’univers qu’ils ont en commun, c’est surtout une certaine facture sonore qu’ils se partagent via leurs contacts connexes : Gus Van Go et Werner F qui collaborent avec la paire depuis les beaux jours de leur groupe.

Ceci étant dit, ce lien ne nuit ni à l’une ni à l’autre.

MÉLANCOLIE ET INFINIE SAGESSE

Côtés paroles, Roy tient la barre et renchérit avec une nouvelle collection de textes sensibles et aigres-doux. Loin de s’enfoncer dans le marasme, toutefois, Multicolore demeure chaleureux et optimiste au final.

L’album idéal, donc pour en finir avec ce damné hiver.