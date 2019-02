Le week-end culturel de Simon Boulerice

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le roman Ouvrir son cœur, de l’auteure Alexie Morin. J’ai été ébloui par son écriture. C’est une narratrice qui se confie sur l’origine de son hostilité en se penchant sur son enfance. Elle avait le sentiment d’être inapte dans la cour d’école à interagir avec ses camarades de classe. Elle parle de son strabisme et du fait qu’elle se sentait différente. J’ai beaucoup aimé qu’elle embrasse son imperfection. Elle entre dans des zones qui ne sont pas nécessairement belles à raconter à propos de soi. Certaines scènes sont phénoménales et bouleversantes ! C’est un livre que je recommande.

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie, Colonelle films

J’ai récemment vu le film Une colonie, de la réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles. Il s’agit de son premier long métrage de fiction. C’est fabuleux ! Le film raconte l’histoire d’une adolescente dont les parents sont en crise. C’est Émilie Bierre qui campe ce personnage de façon magnifique. Elle s’apprête à rentrer au secondaire et elle va se lier d’amitié avec un autochtone. Les personnages sont complexes. J’ai surtout aimé le fait que la cinéaste ait réussi à capter le vertige que l’on peut éprouver à l’arrivée au secondaire. Je me rappelle d’ailleurs l’avoir aussi vécu.

Quel est le spectacle qui vous a interpellé ?

La pièce Post Humains que j’ai vu il y a quelque temps à l’Espace Libre. Elle est présentement en tournée un peu partout au Québec. C’est une pièce brillante. Nous sommes dans le théâtre documentaire et dans l’autofiction. Ça devrait plaire à ceux qui ont aimé J’aime Hydro, on est dans le même esprit à la fois intime et intelligent. Dominique Leclerc se met en scène avec beaucoup d’humilité et de sincérité dans sa démarche, où elle parle de sa réalité de diabétique qui doit faire huit tests par jour et chaque bandelette lui coûte un dollar. Elle cherche des options à ses outils médicaux dispendieux. C’est à voir !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, Sébastien Raymond

J’ai eu un coup de foudre pour la série Faits divers, notamment pour l’écriture de Joanne Arseneau. J’aime le regard qu’elle pose sur la criminalité. Elle est dans la petite criminalité et c’est ce que j’aime. Les criminels ne sont pas parfaits et font des gaffes. Les enquêtes sont laborieuses, ce qui ajoute un ton humoristique. La réalisation de Stéphane Lapointe est aussi excellente. C’est fabuleux !

Quelles sont vos découvertes musicales ?

Photo courtoisie

J’ai récemment téléchargé la musique de l’auteur-compositeur-interprète et acteur français Eddy de Pretto. J’adore ses textes. Il dénonce à travers ses paroles des sujets qui sont très près de mes propres dénonciations notamment l’homophobie. C’est fait avec beaucoup d’intelligence sans aucune vulgarité. Mon premier coup de cœur a été la chanson Kid qui m’a ouvert la porte sur son album.

On suit Simon Boulerice