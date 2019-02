L’épilepsie, plus que des convulsions

Trois ans après le décès de son fils à cause de l’épilepsie, une mère de Longueuil tient plus que tout à ce que la population soit davantage informée sur cette maladie méconnue.

« Je le fais un peu pour me dire que je ne suis pas une si mauvaise mère », dit Martine Morotti. La femme s’en veut de n’avoir rien entendu.

On l’a retrouvé au petit matin la tête dans son oreiller. Le 22 février, il venait tout juste d’avoir 21 ans. Hier, il aurait donc eu 24 ans.

« Je me dis toujours : j’aurais donc dû... installer des moniteurs pour mieux l’entendre, être moins crédule devant les médecins, être mieux informée », énumère la mère en deuil.

On peut en mourir

Depuis, Martine Morotti veut propager l’information au plus grand nombre de gens possible afin qu’ils soient plus outillés qu’elle le jour du diagnostic d’épilepsie nocturne de son enfant, alors âgé de 13 ans. Une lacune du système de santé, selon elle.