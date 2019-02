Les joueurs adhèrent à la philosophie de Rémi Garde

ST. PETERSBURG | L’Impact a conclu son camp d’entraînement en n’accordant qu’un seul but en cinq rencontres, et c’est signe que le système mis en place par Rémi Garde fonctionne.

​« Tout le monde a adhéré à la philosophie que le coach voulait mettre de l’avant, et peu importe le jeu qui entre, on voit qu’il peut faire quelque chose de bien », a souligné Mathieu Choinière.

« On a appliqué les consignes du “staff” à la lettre, reconnaît Samuel Piette. On est une équipe super disciplinée et on l’a prouvé l’an dernier.