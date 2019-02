L’Irlande affamée

Un roman plein de grâce, même si le sujet qu’il aborde est loin d’être facile et joyeux.

En Irlande, comme partout ailleurs, il y a toujours eu des années meilleures que d’autres... et des années qu’il aurait mieux valu ne jamais connaître. Celles de la Grande Famine, par exemple. Après avoir raconté l’histoire d’une cinquantaine d’ouvriers irlandais ayant secrètement été enterrés dans une fosse commune en Pennsylvanie (avec l’excellent Un ciel rouge, le matin) et décrit le tragique destin d’une famille de fermiers du début du siècle dernier (avec La neige noire), il fallait forcément s’attendre à ce que l’écrivain irlandais Paul Lynch aborde un jour ou l’autre cette terrible catastrophe qui, entre 1845 et 1852, aurait causé la mort d’un million de personnes.

Quand la faim justifie les moyens...

Dans le petit village de Blackmountain, la nourriture et le travail commencent sérieusement à manquer et Sarah, qui en est à sa cinquième grossesse, a compris que la brute épaisse à qui elle paie en nature le loyer de sa masure va bientôt s’en prendre aussi à sa fille Grace, 14 ans. Un matin, elle entraînera ainsi son aînée dehors pour lui couper les cheveux, l’habiller en homme et l’obliger à partir afin qu’elle puisse se dégoter un emploi au loin et revenir à la maison les poches pleines. Accompagnée par son jeune frère Colly (d’abord en vrai, puis dans sa tête seulement), Grace parcourra donc le pays, et partout, elle ne verra que faim, misère et violence, certains étant capables de tuer pour un bout de pain.

Un roman d’apprentissage à la fois dur et beau, la plume de Paul Lynch pouvant être assez envoûtante.

Frissons garantis

Le gardien de la Joconde

Vétéran de la guerre des Malouines, Rémil est un officier super entraîné de l’Annexe, une agence des renseignements argentins œuvrant de façon si secrète que très peu de gens en connaissent l’existence. Ce qui n’empêche pas notre héros de travailler tous les jours, parce qu’il y a toujours un journaliste à intimider, une personne importante à protéger ou l’amant d’un haut dirigeant à écarter. Quant à la nouvelle mission que le colonel Leandro Cálgaris vient de lui confier, elle semble carrément agréable : en apprendre le maximum sur Nuria Menéndez Lugo, une très jolie et très chic avocate espagnole de passage à Buenos Aires.

Derrière la façade

Lorsque ce genre d’affaires se présente, Rémil a l’habitude de s’entourer d’une équipe bigarrée pour poser des micros, pirater les ordinateurs, fouiller les poubelles, etc. Ce qu’il fera encore ici, et à force d’écouter les enregistrements, de faire des recoupements et de se creuser les méninges, il comprendra que Cálgaris ne lui a pas tout dit sur le compte de cette femme. La belle — dont il s’amourachera d’ailleurs assez vite — pourrait en effet bientôt se livrer au trafic de cocaïne et sa vraie mission sera alors de la protéger.

Un palpitant thriller qui n’a rien à envier aux séries sous haute tension à la Jack Reacher ou à la Jason Bourne.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Bacchantes

Dans ce très court roman, l’auteure de Faillir être flingué nous entraîne à Hong Kong, non loin d’ECWC, sa cave de garde la plus sécurisée. Alors que le typhon Shanshan (classé 10 sur l’échelle de Beaufort) fonce tout droit sur l’île, trois braqueuses réussiront pourtant à s’introduire dans cette cave et goûteront ainsi aux meilleurs vins de la planète... pendant qu’une brigade d’intervention tentera de les sortir de là. Un cru original !

Toute la vérité

L’an dernier, ça a été l’un de nos thrillers chouchous. Et pour cause : après avoir mis au point un algorithme permettant de débusquer des agents dormants russes, Vivian Miller, une analyste du contre-renseignement de la CIA, tombera sur la photo de son propre mari. Avec quatre enfants au compteur, reste à savoir si elle va le dénoncer ou... tenter de sauver sa famille. Électrisant.

Chatissime

Pour les vrais gagas de chats, un livre qui les présente de A à Z sans jamais tomber dans les explications compliquées. En quelques secondes, on pourra de ce fait en apprendre pas mal sur l’american wirehair, le bakeneko (un chat vampire !), le cabaret du Chat noir, les chats d’écrivains, les expositions félines, l’ocicat ou la zoonose.

Carnet du jardinier

Quelle que soit la zone de rusticité où vous vous trouvez (et ce, d’un bout à l’autre du Québec), ce carnet deviendra rapidement l’un de vos meilleurs alliés si vous comptez cultiver un potager. De janvier à décembre, il vous indiquera en effet quoi faire (désinfecter les pots, préparer les semis, etc.) et quand planter pour manger frais le plus tôt et le plus longtemps possible.