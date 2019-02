Maxime Le Flaguais: plus de temps pour tout lire!

Maxime Le Flaguais, alias Alexis Labranche dans Les Pays d’en haut, nous parle des livres qu’il a aimés.

De façon générale, quel genre de lecteur êtes-vous ?

J’ai envie de tout lire. Je dirais que la seule raison pour laquelle je voudrais être immortel, c’est de pouvoir lire – devant un bon feu de foyer si possible – tous les (bons) livres que l’humanité a écrits. La vérité c’est que je vais probablement rencontrer la Grande Faucheuse avant d’avoir terminé ceux qui se trouvent dans ma bibliothèque à l’heure actuelle !

Est-il déjà arrivé qu’un roman vous captive au point de vous pousser à mettre tous vos projets en veilleuse ?

Je crois que c’est la trilogie des Fourmis de Bernard Werber. J’avais entre 9 et 14 ans et j’ai dévoré les trois romans. Cet univers me fascinait. Aujourd’hui, quand j’essaie de me rappeler cette période de ma vie, j’ai le souvenir que mes meilleurs amis étaient... des fourmis !

Vous pouvez nous parler des livres que vous avez particulièrement appréciés au cours des dernières années ?

Et l’homme créa les dieux - Comment expliquer la religion de Pascal Boyer. C’est un essai qui examine l’origine des concepts religieux sous un angle évolutionniste. À travers les systèmes d’inférence – comment ils fonctionnent et comment ils ont été formés par l’évolution –, Boyer explique pourquoi les concepts religieux ont été couronnés de succès dans la totalité des cultures sur Terre. Anthropologie, sciences cognitives, linguistique et biologie évolutionniste sont les différents outils dont il se sert pour prouver son point. De loin, l’un des livres les plus pertinents que j’ai lus sur la religion !

Le rêve de Champlain de David Hackett Fischer. J’ai eu la chance inouïe d’incarner Samuel de Champlain il y a quelques années dans une télésérie diffusée sur TFO et Télé-Québec. La série étant basée sur le livre de M. Hackett Fischer, je me suis fait un devoir de le lire. Quel ouvrage ! Ça se lit comme un roman d’espionnage... D’ailleurs, Champlain a lui-même été espion et a visité la Guadeloupe, Porto Rico et autres îles des Antilles sur le bateau de son oncle réquisitionné par les Espagnols. À son retour, Champlain rédige pour le roi Henri IV (et à l’insu des Espagnols) Le bref discours. Il y décrit plusieurs aspects des colonies espagnoles. Ce travail d’espionnage lui assurera une pension à la cour. C’est aussi en voyant comment les Amérindiens sont traités sur ces îles que Champlain décide de débarquer à Tadoussac... sans arme ! Il a été un leader visionnaire, un homme qui rêvait d’un monde plus humain et métissé, dans une époque marquée par de cruelles guerres.

Paradis fiscaux : la filière canadienne d’Alain Deneault. M. Deneault est un des penseurs les plus intéressants du Québec (et du monde). Malheureusement, il n’est pas influent. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas influencés par les penseurs, mais plutôt par les danseurs... Les danseurs, ce sont les politiciens, qui dansent sur les lois comme des ravers sur la MDMA. Alain a écrit cet ouvrage pour montrer à quel point les paradis fiscaux mis en place par les différents gouvernements canadiens créent des dommages importants dans notre société. Nous sommes parmi les contribuables les plus taxés au monde, mais les plus grandes compagnies ont toutes sortes de stratagèmes d’évitements fiscaux (légaux, mais immoraux !) qui ont comme conséquence d’appauvrir grandement les institutions publiques. C’est ré-vol-tant ! Ça, c’est mon côté engagé...

Chien blanc de Romain Gary. Un livre coup de poing sur le racisme aux États-Unis dans les années 60. En partie autobiographique, ce roman est un antidote contre toute forme de manichéisme. Gary, comme toujours profondément lucide, nous raconte l’histoire de ce chien dressé pour haïr les Noirs. Il l’adopte et tente de le déprogrammer. Réussira-t-il ? À vous de le lire... et de lire aussi tous les écrits de cet auteur génial !

Et quelle a été votre plus récente découverte ?

La BD Whitehorse de Samuel Cantin. Tout simplement hilarant. J’ai eu la chance de tourner dernièrement dans un court-métrage qu’il a écrit et qui s’intitule Monsieur Cachemire. Un des auteurs comiques de la nouvelle génération à surveiller au Québec ! Ça, c’est mon côté givré...

Qu’êtes-vous présentement en train de lire ?

Confiteor de Jaume Cabré. Un roman qui traite des origines de la haine, écrit de façon si intelligente... Le récit saute d’une époque à l’autre parfois à l’intérieur d’une même phrase et sans avertissement. Décidément un auteur qui fait confiance à la sagacité de ses lecteurs.

Neige d’Orhan Pamuk. Je commence toujours à lire un second livre alors que je n’ai pas terminé celui que je lis présentement...

Enfin, est-ce qu’il y a un guide que vous conseillez fortement aux nouveaux parents ?

Le sommeil du nourrisson de Brigitte Langevin. Lecture précieuse pour que bébé apprenne à faire ses nuits tout en douceur. Je l’ai déjà recommandé à mon cousin et d’autres couples d’amis qui attendent leur poupon.