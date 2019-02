Michaëlle Jean dit être l’objet de diffamation

L’ex-secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie estime avoir été l’objet d’une campagne « extrêmement diffamante et avilissante » en prétendant « que c’est de l’enquête ».

L’appartement de Paris qu’elle occupait a effectivement été vendu à l’OIF par le Canada pour six millions de dollars. De cette somme aurait été déduit le coût des rénovations, selon un administrateur de l’OIF.

Parmi les dépenses, on compte l’achat d’un piano de 20 000 $ et 57 000 $ pour l’internet et la sécurité du logement.