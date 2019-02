Nouveautés pour passionnés

Les manufacturiers de chasse et de pêche sont en constante évolution et ne cessent d’innover, au grand plaisir des adeptes. Au fil des derniers mois, j’ai déniché quelques produits novateurs qui pourraient drôlement vous intéresser :

Caméra sous-marine

Photo courtoisie

La Spydro est une caméra sous-marine qui se fixe au fil de votre canne à pêche afin de vous permettre de filmer votre leurre en action ainsi que les diverses attaques des prédateurs. Elle se synchronise avec votre appareil mobile pour visionner le tout, et elle enregistre des points de repère GPS pour vous aider à relocaliser les endroits productifs. Son autonomie est de 200 minutes. Cet appareil, digne d’un film d’espionnage, propose la vision nocturne ainsi que plusieurs autres caractéristiques et accessoires. www.getspydro.com

Airmedic

Photo courtoisie

La firme québécoise Airmedic et ses 150 anges gardiens proposent une assistance 24 heures par jour, sept jours sur sept, aux niveaux terrestre et aérien, aux amateurs de plein air pour un montant de 120 $ par année. Airmedic vient de mettre en marché une protection temporaire de 10 jours pour une somme de 20 $. Elle est idéale pour les adeptes occasionnels qui se rendent en pourvoirie, dans une Sépaq, une Zec, ou pour tous types d’excursions de chasse, de pêche, de VTT, de motoneige, de piégeage, etc. www.airmedic.net

Support articulé

Photo courtoisie

L’entreprise canadienne Scotty a fignolé plusieurs supports articulés fort pratiques dans sa gamme Ball Mounting System. Les modèles 150, 151, 152, 162 et 163 permettent aux pêcheurs d’installer sur leur canot, kayak, paddle board, chaloupe ou bateau, toutes sortes d’accessoires allant du porte-canne, au sonar, à la caméra, à l’ancre portative, au plateau, etc. www.scotty.com

Dériveur de surface

Photo courtoisie

Le concepteur de leurres Bruno Morency a mis au point un dériveur de surface de 30 cm avec alarme visuelle intégrée sous forme de drapeau qui se redresse suite à une attaque. Il est doté d’une tension ajustable pour vous permettre de détecter les morsures des salmonidés et des percidés de plus petite taille. Cet outil est tout indiqué pour faire nager vos offrandes, au printemps, à de faibles profondeurs, sans déranger les prédateurs dans leurs postes de chasse alors situés près des rives. www.pecheaudorebrunomorency.com

Drift Paddle

Photo courtoisie

L’entreprise Power-Pole est reconnue pour la conception de ses ancres électromécaniques pour eaux peu profondes. Lorsque l’adepte appuie sur la télécommande, ces grandes tiges articulées se déploient grâce à leur système hydraulique évolué et s’enfoncent dans le fond marin pour immobiliser toutes les coques pouvant peser jusqu’à 2040 kg. Il est maintenant possible d’ajouter à ces derniers des Drift Paddle qui agissent comme des ancres de mer pour ralentir et surtout contrôler la dérive des embarcations lorsqu’elles sont exposées aux vents et aux courants. www.power-pole.com

Système d’échappement

Photo courtoisie

La compagnie de VTT et de côtes-à-côtes CFMoto a développé un système d’échappement révolutionnaire qui réduit le son de ses véhicules de 78 à 70 décibels, soit l’équivalent du bruit généré par une usine comparée à celui d’une balayeuse. Il suffit d’ajouter ce produit conçu au Québec au système d’échappement d’origine des modèles CForce et UForce. Ainsi équipés, les quadistes pourront se véhiculer en faisant beaucoup moins de vacarme dans l’arrière-pays ou à proximité des zones urbaines. www.cfmoto.ca

Mini-VR léger T@G Boondock XL

Photo courtoisie

Le Mini-VR léger T@G Boondock XL de la compagnie NuCamp RV offre tout ce dont vous avez besoin pour le camping sauvage. Équipé de pneus tout-terrain, de barres de toit ainsi que d’un essieu renforci, il vous suivra dans toutes vos aventures. Il dispose également d’une boîte de rangement à l’avant, en aluminium, ce qui lui donne une apparence robuste. Il est même livré avec un pneu de secours de série monté sous la remorque. www.groupealliance.ca

Hollow Body Craw

Photo courtoisie

La compagnie LiveTarget a créé une imitation ultra réaliste d’une écrevisse en mode défensif avec les pinces relevées, qui s’activent au rythme de vos motions. Le corps souple du Hollow Body Craw lui permet de se faufiler facilement dans la végétation aquatique ainsi que dans les débris de bois immergés, ce qui ne manquera pas de plaire aux achigans à petite et grande bouche, aux dorés, etc. www.livetargetlures.com

Mangeoire automatisée

Photo courtoisie

Fernand Roger de Drummondville vient de lancer une mangeoire automatisée pour chevreuil qui se nomme Openday Feeder. Ce nourrisseur intelligent force les cervidés à délaisser leurs habitudes nocturnes puisque les pommes ou les carottes qu’il distribue ne sont accessibles que le jour. Il est même possible d’activer le couvercle à distance avec une manette pour l’ouvrir dès votre arrivée à votre cache ou pour la refermer à la vue d’un raton laveur, d’un ours, etc. Cet appareil de 60 cm X 60 cm par 92 cm de hauteur ne pèse que 13 kilos. www.mangeoire.ca