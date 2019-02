Payer pour s’instruire

Après avoir fait le jars sur les frais scolaires imposés aux parents lorsqu’il était dans l’opposition en affirmant qu’un éventuel gouvernement de la CAQ subventionnerait les écoles pour les soulager de ces frais, Jean-François Roberge, devenu ministre de l’Éducation, refile encore la facture aux parents.

Le projet de loi 12, déposé par le ministre, reconduit pour l’essentiel les pratiques déjà connues en matière de facturation aux parents pour divers accessoires et sorties éducatives tout en continuant d’autoriser des frais exorbitants pour des projets pédagogiques particuliers tels sport-étude, douance-art ou d’autres du même acabit. Le ministre met toutefois le holà sur l’obligation d’acquisition de matériel informatique par les élèves. Les portables et les tablettes devront être achetés par l’école et y demeurer, si l’établissement veut remplacer livres et papiers par ces nouvelles technologies.

Le ministre appuie son projet de loi sur les conclusions tirées d’une consultation en ligne menée par son propre ministère sur ces frais accessoires. Il pousse l’outrecuidance jusqu’à affirmer que la majorité des parents en sont satisfaits et ne demanderaient pas à l’État de rebrasser la facture, mais d’y apporter des précisions pour sortir du flou. Subrepticement, le ministre passe par-dessus bord le principe de gratuité scolaire avec une consultation qui, sans être qualifiée de bidon, évitait de soulever les véritables débats.

La voie choisie par le ministre est loin de mettre fin à la ségrégation scolaire et risque au contraire de l’amplifier avec des écoles mieux nanties qui profiteront d’un matériel de pointe pendant que des écoles en zones moins favorisées devront s’en priver faute d’argent. Les sorties éducatives seront également à hauteur des moyens financiers des parents avec les écarts qui peuvent être anticipés entre les milieux sociaux. Plus pernicieux, l’accessibilité à des projets pédagogiques stimulants demeurera conditionnée par le portefeuille des parents.

Nous aurions pu nous attendre dans un contexte économique favorable que le ministre donne suite à l’enthousiasme qui l’animait lorsqu’il était dans l’opposition en assurant la gratuité scolaire et une éducation de qualité pour tous. Malheureusement, il ne fait que consacrer les disparités créées par les gouvernements précédents et rend moins crédibles les prétentions de son gouvernement à l’effet que l’éducation est LA priorité.

Les appréhensions de pénurie de main d’œuvre devraient motiver un gouvernement à assurer la même qualité d’éducation à tous les enfants du Québec pour espérer un relèvement général des compétences. Les critiques relatives au manque de culture générale auraient dû amener le ministre à ouvrir ses goussets et à multiplier les sorties éducatives dans les lieux de culture plutôt que de refiler la note aux parents. Ultimement, il aurait pu profiter du débat sur la gratuité pour éliminer les frais reliés à des projets particuliers et le financement des écoles privées, imposant ainsi aux établissements de développer des programmes stimulants et motivants pour tous les élèves.

Les bonnes intentions ont pris le bord et le ministre continue par son projet de loi d’entretenir un système d’éducation à deux vitesses voire à trois avec des écoles qui fonctionnent comme au privé dans le système public!