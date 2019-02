Quel est le véritable rôle d’une grand-mère?

Je vous écris après une énième chicane avec ma fille. Je ne sais plus quoi faire pour qu’elle comprenne que je l’aime. Comme portrait de famille, disons que mon mari et moi avions chacun un garçon et que nous avons eu une fille ensemble. Celle-ci a toujours oscillé dans les excès. Même petite, elle était rarement dans la moyenne comme les

garçons. Ou bien elle était joyeuse ou bien elle dérapait complètement. Pareil dans ses études et dans ses relations avec les garçons.

Belle comme le jour, elle plaisait. Mais elle choisissait toujours des garçons à problèmes. La drogue s’en est mêlée, pour venir compliquer un peu plus ses décharges émotives en début de vie adulte. Comme elle a toujours eu plus d’affinités avec son père qu’avec moi, c’est lui qui l’a, à quelques reprises, sortie des griffes de garçons plus ou moins fiables.

Elle terminait à peine ses études pour entrer sur le marché du travail quand elle est tombée enceinte à 27 ans. J’étais convaincue qu’elle choisirait de ne pas garder l’enfant, mais contrairement à toute attente, elle a opté pour l’inverse. Mon conjoint et moi l’avons totalement épaulée dans sa décision en l’entourant d’amour, tout en sachant que son ultime but était d’égaler ses frères, déjà pères.

Cette petite fille fait notre bonheur depuis sa naissance. Elle et ses deux cousins (nos fils ont chacun un fils) s’entendent super bien. Ils la traitent comme une princesse, ce qu’elle est à nos yeux, avec son tempérament si doux et affable. Pour faciliter la vie professionnelle de notre fille, qui est célibataire, nous nous faisons un devoir de suivre étroitement l’évolution de sa fille à elle.

Mais ma fille trouve que je prends trop de place auprès de la sienne et elle a décidé de me le faire payer. Elle joue au yoyo avec moi. Quasiment à chaque fois qu’elle vient chercher l’enfant quand on la garde, surtout quand je suis seule pour la recevoir, elle me fait une crise, et la petite ne sait plus quelle attitude adopter, prise ainsi entre sa mère et moi. Ma fille nous prive ensuite de sa présence pendant plusieurs jours et je m’en ennuie affreusement.

Mon mari, qui a plus de facilité que moi à accepter les sautes d’humeur de notre fille, me prie de prendre ça avec un grain de sel. Mais on voit bien qu’il n’est pas à ma place, et que ce n’est pas lui qui se fait dire régulièrement par sa fille : « Tout le monde voit bien que t’aimes plus ma fille que moi ! La preuve : t’es prête à sacrifier ta liberté pour elle, alors que tu ne l’as jamais fait quand j’étais enfant et que tu travaillais tout le temps. » Je ne sais plus quoi faire pour qu’elle comprenne que c’est pour elle que je m’occupe autant de sa fille.

Une mamie qui adore sa petite puce

Votre fille n’est pas la première à développer ce genre de jalousie envers une mère qui remplit auprès de sa fille un rôle qu’elle-même ne peut assumer aussi adéquatement. Vous lui servez de bouc émissaire pour déverser son trop-plein d’angoisse de voir son enfant aussi heureuse, imaginant que vous pourriez un jour la supplanter dans son cœur.

Sachant déjà le mal qui la ronge, vous devriez comprendre que votre mari a raison. Il faut faire la paix avec ça. Autant pour libérer la petite d’un poids que pour calmer l’esprit de la grande. Faites-le pour une enfant qui, avec son tempérament si amène, remet à sa mère en pleine face ses travers de caractère. Et même si c’est difficile à accepter, c’est normal aussi que votre fille soit plus souple avec son père, qui fut son premier admirateur, celui qui l’a confirmée dans son statut de femme.