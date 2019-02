Quelques trucs pour éviter les mauvaises surprises

1. Toujours avoir une copie de son passeport dans un dossier de photos sur son portable, sur une clé USB ou une photocopie que l’on garde dans un endroit différent. Pour plus de sûreté, on peut également laisser une copie à ses proches. En cas de perte, ces copies facilitent son identification. Il ne reste plus qu’à appeler au bureau du gouvernement du Canada le plus proche (voyage.gc.ca/bureaux) ou au Programme de passeport du gouvernement du Canada au 1 800 567-6868.

2. Dans la plupart des cas, il vaut mieux laisser son passeport dans le coffret de sûreté de l’hôtel, mais certains pays exigent qu’on l’ait avec soi. À ce moment, on le place dans un sac plastique de type Zyploc pour éviter qu’il soit endommagé. On peut ensuite le ranger dans une ceinture porte-billets ou une poche intérieure avec fermeture à glissière. Le sac à main ou à dos est facile à voler, ce n’est donc pas le meilleur endroit pour conserver des documents importants.

3. Pour tout voyage à l’étranger, surtout si l’on voyage seul, on peut s’inscrire au Service d’inscription des Canadiens à l’étranger (voyage.gc.ca/inscription). Cette procédure rendra le rapatriement beaucoup plus facile, en cas de séisme ou de toute autre situation d’urgence.

4. En cas de problème, on peut consulter voyage.gc.ca/urgences ou encore envoyer un courriel à sos@international.gc.ca

5. Certains pays (Chine, Afrique du Sud, Mongolie, Vietnam) exigent un visa. Il s’agit d’un document officiel, habituellement estampillé ou collé à l’intérieur du passeport, qui confirme que les autorités d’un pays étranger accordent leur permission d’entrée dans ce pays. Les visas sont délivrés par les bureaux des gouvernements étrangers du Canada, et les exigences et les délais de traitement dépendent de l’objectif de la visite. Encore une fois, on se rend sur www.voyage.gc.ca. Dans le coin droit de l’onglet Conseils et avertissements par pays, il suffit d’inscrire le pays visité pour savoir si un visa est nécessaire. On trouve un bureau Express Visa au Complexe Guy-Favreau à Montréal. www.xpressvisa.ca

6. Si l’on trouve un passeport, que ce soit au Canada ou en voyage, il faut obligatoirement le retourner à l’un des bureaux du Canada (consulat ou ambassade). On le remet en personne ou on le fait parvenir par la poste avec une lettre dans laquelle on donne l’endroit et les circonstances dans lesquelles il a été trouvé. Info : www.cic.gc.ca/francais/passeport/securite/perdu-vole.asp