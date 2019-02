Salon de la moto de Montréal: la sécurité à l’avant-plan

Les 55-64 ans sont deux fois plus nombreux à avoir obtenu leur permis de moto en 2018 par rapport à cinq ans plus tôt. Cette tendance à la hausse influence les innovations du marché, entre autres pour le confort et la sécurité.

Un premier trois-roues pour Yamaha

La nouvelle Niken de Yamaha permet de ressentir le flux d’adrénaline que procure une motocyclette, avec plus de stabilité et une meilleure adhérence en raison des deux roues avant, rapprochées l’une de l’autre. Par ailleurs, ce trois-roues peut s’incliner lors des virages, en comparaison aux trois-roues standards qui ne le font pas.

AMELIE ST-YVES / AGENCE QMI

Il ne fait pas de doute que ce modèle peut répondre aux besoins des 55-64 ans, selon Alexandre Tardif, directeur des ventes pour l’est du Québec, chez Yamaha.

«Ils veulent avoir un sentiment de confort, de sécurité. C’est ce que cette moto-là peut leur offrir», a-t-il dit, samedi, au Salon de la moto de Montréal.

Une veste gonflable en cas de choc

Les vestes qui gonflent automatiquement sous le manteau en cas de choc ou de chute sont de plus en plus populaires, selon un directeur de Nadon Sport, Emmanuel Lefebvre. Il estime en vendre quatre fois plus qu’il y a trois ans.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le manteau Tech-Air de Alpinestars se déploie en 25 millisecondes, grâce à un système électronique de données et de calculs compilés dans la veste.

«Ça protège la colonne vertébrale, les côtes, le thorax. Ça peut sauver des vies», a dit M. Nadon.

La veste gonflable se vend 1500 $ tandis que le manteau, qui doit nécessairement être conçu pour ce système, se détaille entre 900 $ et 1500 $.

Des groupes de femmes

Les nouvelles motocyclistes féminines sont non seulement en augmentation chez les 55-64 ans, mais aussi chez les 25-34 ans. Elles représentent désormais 20 % des motocyclistes au total, selon la directrice du salon, Bianca Kennedy.

Des groupes de femmes s’organisent maintenant via les groupes «The Litas» sur Facebook. Ces groupes sont présents dans quelques régions du Québec et permettent aux femmes motocyclistes de s’organiser des sorties entre elles.

«Souvent on est mère ou on a peur de se blesser. On se sent plus en confiance entre femmes et on va oser poser des questions qu’on ne poserait peut-être pas aux hommes», a dit Isabelle Jacques, membre d’un groupe «The Litas».

Scooter électrique

La tendance des véhicules électriques continue de progresser. Le scooter Vespa Elettrica a attiré l’attention de nombreux curieux, avec son autonomie de 100 kilomètres après quatre heures pour recharger le véhicule à 100 %. La vitesse maximale étant de 50 km/h, le permis de motocyclette n’est pas nécessaire pour le conduire.

«Ce n’est pas une voiture. Le challenge était au niveau de l’espace», a dit Thierry Julliard du constructeur Piaggio, en commentant notamment le fait que la batterie est sous le siège.

Le véhicule se vend autour de 10 000 $.