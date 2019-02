SNC-Lavalin joue son avenir

Depuis l’époque de la Baie-James, SNC-Lavalin s’est beaucoup diversifiée. À l’échelle mondiale, 32 % de son chiffre d’affaires provient aujourd’hui de l’ingénierie, de la conception et de la gestion de projets, 25 % du pétrole et du gaz, 22 % des infrastructures, 9 % de l’énergie nucléaire, 5 % des mines et de la métallurgie, et 4 % des énergies propres.