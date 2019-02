Un gros enjeu entre deux grands rivaux: le CH tentera de s’approcher des Leafs

TORONTO | Une autre page de la grande rivalité entre les Maple Leafs et le Canadien pourrait s’écrire ce soir, alors que le Tricolore tentera de s’approcher à un seul point des Torontois et du troisième rang de la division atlantique.

Si l’on se fie aux deux premiers affrontements de la saison entre les deux formations, on risque d’assister à un match âprement disputé au Scotiabank Arena de Toronto. Chaque fois, la prolongation fut nécessaire. Chaque fois à l’avantage des Leafs.

Par conséquent, les ajustements à apporter de part et d’autre ne seront pas légion.

«On avait joué un très bon match ici, en début de saison. On aurait mérité un meilleur sort, a indiqué Claude Julien, au terme de l’entraînement matinal de son groupe. Il faut réaliser où l’on se trouve présentement dans la saison et la signification de ce match, puis espérer sortir vainqueur ce soir.»

Par ailleurs, l’entraîneur-chef du Canadien a confirmé qu’il n’apporterait aucun changement à la formation qui a vaincu les Flyers par la marque de 5 à 1, jeudi soir, au Centre Bell.

Carey Price prendra donc place devant le filet montréalais pour la 48e fois de la saison. Sans surprise, il sera confronté à Frederik Andersen.

Partir du bon pied

Au-delà de l’incidence sur le classement, une victoire ce soir permettrait au Tricolore d’amorcer du bon pied cette séquence de quatre matchs sur les patinoires adverses. Ce qui ne ferait pas de tort aux troupiers de Julien, vaincus à chacune de leurs trois sorties lors du dernier voyage.

«Le dernier voyage a été difficile, mais cette saison sur la route, on se débrouille quand même assez bien. Les voyages sont de plus en plus importants et de plus en plus difficiles à gagner. L’enjeu est grand pour toutes les équipes. C’est à nous de partir du bon pied pour que l’on puisse se donner un élan.»

Sept des huit prochaines joutes du Canadien seront disputées loin du Centre Bell. S’il souhaite améliorer son dossier et renforcer sa position en prévision des séries éliminatoires, il devra espérer une meilleure contribution de son attaque massive.

Lors des huit derniers matchs de l’équipe à l’étranger, l’attaque massive du Canadien n’a inscrit qu’un seul but en 21 occasions (5,8%). Brendan Gallagher a évité à son équipe l’odieux d’une sécheresse totale.

À titre comparatif, le Canadien a inscrit quatre buts en 22 supériorités numériques (18,2%), lors des huit derniers matchs présentés au Centre Bell.

Formation du Canadien à l’entraînement matinal:

Drouin-Danault-Gallagher

Tatar-Domi-Shaw

Byron-Kotkaniemi-Armia

Lehkonen-Thompson-Peca

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Price

Niemi