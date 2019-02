Un phénomène qui continue de prendre de l’ampleur

En février 2009, une nouvelle émission connaissait de modestes débuts. Son titre : RuPaul’s Drag Race. Dix ans plus tard, la compétition télévisée est devenue un véritable phénomène mondial ancré solidement dans la culture populaire. Et accrochez-vous à vos perruques, faux cils et talons hauts, puisque 15 nouvelles candidates débarquent dans l’arène cette semaine pour une 11e saison.

Vous n’avez pas encore été happé par la vague RuPaul’s Drag Race ?

Le concept est simple. Une bande de drag queens (des hommes personnifiant des femmes, pour les novices) rivalisent pour le titre de « prochaine superstar américaine », mais, surtout une panoplie de prix incluant une cagnotte de 100 000 $.

Stars et controverses

Pour y parvenir, les candidates doivent relever une série de défis (tantôt sérieux, tantôt complètement loufoques) leur permettant de démontrer leurs aptitudes d’entertainer.

À preuve, chaque épisode se termine avec un affront final où deux aspirantes doivent défendre leur place dans la compétition avec un lipsync où toutes les extravagances sont permises (et encouragées).

En 10 années à l’antenne, RuPaul’s Drag Race est devenu bien plus qu’un simple rendez-vous hebdomadaire, s’élevant rapidement au rang d’émission-culte et soulevant au passage les passions de millions de fidèles à travers la planète.

Vous en doutez ?

Parlez-en aux fans de Shangela ou Manila Luzon, par exemple, qui n’ont toujours pas accepté l’élimination controversée de leur idole lors de saisons précédentes.

Au fil des épisodes, l’émission est également devenue une véritable pépinière de stars.

D’anciennes candidates se produisent désormais à guichets fermés aux quatre coins de la planète alors que d’autres ont côtoyé les Jennifer Aniston, Lady Gaga et Bradley Cooper de ce monde sur les plateaux de tournage de films à succès.

Bref, le phénomène est indéniable. Et voilà qu’il revient pour une onzième saison, attendue dès jeudi sur les ondes de la chaîne OUTtv.

Une première Canadienne

À quoi s’attendre de cette nouvelle série d’épisodes ? Difficile à dire.

Car les adeptes auront remarqué que la course vers la finale devient plus tordue et sinueuse d’année en année. Les coups de théâtre sont aujourd’hui devenus monnaie courante pour RuPaul qui tient fermement les ficelles de son empire télévisuel.

Quelques détails sont toutefois dévoilés au compte-gouttes depuis quelques semaines

On sait donc que la candidate Brooke Lynn Hytes marquera l’histoire de la compétition en devenant la toute première Canadienne à entrer dans la course.

Originaire de Toronto, en Ontario, la ballerine de 32 ans se mesurera à 14 autres candidates, dont Vanessa Vanjie Matteo qui sera de retour après avoir été éliminée la première lors de la saison précédente.

Cette dernière est instantanément devenue un personnage viral grâce à sa sortie de scène, effectuée en scandant elle-même son propre nom (« Miss Vanjie... Miss Vanjie... Miss Vanjie »). Cette ritournelle est pratiquement devenue un cri de ralliement chez les fans de RuPaul’s Drag Race.

Une pléthore de juges

À l’instar des saisons précédentes, cette onzième accueillera dans ses rangs une pléthore de juges invités qui s’alterneront autour de la table de délibération où siègent RuPaul et son acolyte Michelle Visage.

Du lot, mentionnons la présence d’Adam Rippon, Cara Delevingne, Troye Sivan, Wanda Sykes, Natasha Lyonne, Gina Rodriguez et Elvira, célèbre maîtresse des ténèbres.

C’est Miley Cyrus qui ouvrira le bal cette semaine, tentant d’abord de passer incognito en prétendant d’abord être une candidate elle-même, comme l’avait fait Lady Gaga en 2017.

La 11e saison de RuPaul’s Drag Race sera diffusée dès jeudi sur les ondes de OUTtv.