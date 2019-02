[VIDÉO] Un voleur met le feu une cliente dans un dépanneur au Texas

Attacher avec du ruban adhésif l’employée et la cliente d’un dépanneur ne lui aura pas suffi, il tente aussi de les mettre en feu. Un homme a été arrêté jeudi soir au Texas en lien avec ce vol qualifié.

La police de la ville de Palestine a arrêté Robert Thomspon pour des actes commis la veille dans un dépanneur du nord de la ville, a rapporté la chaîne locale KLTV.

Selon la police, le suspect est entré dans le dépanneur avec une arme de poing. Sur les vidéos de surveillance, on le voit demander quelque chose au commis de derrière le comptoir. Lorsque celui-ci tourne le dos, le suspect sort son arme avant d’attaquer le commis pour récupérer les 700 $ de la caisse.

Par la suite, le suspect fait entrer violemment une cliente dans le magasin et attache avec du «duct-tape» derrière le comptoir les deux personnes. Il arrose par la suite d’un liquide inflammable la victime et la cliente et quitte les lieux en lui jetant une allumette enflammée sur elle. La victime prend alors feu.

La commis, qui a échappé aux flammes, a été capable d’aider la cliente à retirer ses vêtements en feu. La victime, Della Witt-Denizeri, a été transportée à l’hôpital local, avant d’être transférée vers un centre pour grands brûlés de Dallas, qui refuse de commenter ce cas.

Selon le propriétaire du dépanneur, Muhamammad Khan, le liquide avait été acheté dans le même dépanneur quelques instants auparavant.

«Tout ce que je peux dire c’est Dieu merci que personne n’a eu de blessures plus importantes», a-t-il ajouté à KLTV.